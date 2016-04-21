Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аршавин: «Естественно, что в Англии меня все помнят за покер в ворота «Ливерпуля»

    Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», поделился воспоминаниями о четырех голах, забитых им в ворота «Ливерпуля» семь лет назад.

    — Часто вспоминаете свой покер на «Энфилд Роуд»?

    — Только когда кто-то мне о нем напоминает – как вы сейчас.

    — Какой из четырех вам самому нравится больше?

    — По исполнению самым трудным был второй.

    — Несмотря даже на удар с полулета в третьем?

    — Ну, для меня тот удар трудным не оказался.

    — Можно ли сказать, что это был лучший матч в вашей карьере?

    — Нет, конечно. Тем более что мы в итоге не выиграли. А победа всегда важнее твоих личных достижений.

    — И какая же игра тогда претендует на звание лучшей?

    — Одну трудно выделить. До сих пор помню атмосферу после победы над Англией в «Лужниках», нельзя, конечно, забыть финал Кубка УЕФА, грандиозной была игра с Голландией на Евро-2008.

    — Но в составе «Арсенала» вы вряд ли когда-то были более эффективным?

    — Это пожалуй. Мяч в той игре дошел до меня всего раз десять — и четыре гола, куда уж эффективнее (смеется).

    — И в Англии все вас помнят именно по тем четырем голам.

    — Что вполне естественно, и то, что будет именно так, стало очевидным сразу после окончания матча.

    — В чемпионате Англии проще забить четыре гола, чем в чемпионате России?

    — Судя по мне – да (смеется). В чемпионате России четыре никогда не забивал.

    Источник: Спортфакт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.04.2016 09:23
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4263

      mutabor0992 21 апреля 2016, 21:14

      Все помнят андрейка,что ты полупокер.Гы гы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      msbleff 21 апреля 2016, 20:58

      чипсоед

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 апреля 2016, 15:50

      андруха,весь казахстан в ожидании...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 21 апреля 2016, 15:04

      Было время!!! Молодец Андрюха, но это всё в прошлом далёком- далёком!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 апреля 2016, 14:53

      Надолго запомнили. После ЧЕ пригласили несколько человек, но потом, быстро избавились от всех, и похоже зареклись россиян брать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      veksill 21 апреля 2016, 14:34

      что что, а Аршавин игрок был хороший, просто ленивый.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Aiur 21 апреля 2016, 13:23

      Великий игрок!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Бугай_Й 21 апреля 2016, 12:37

      Жаль, что больше нет подобных игроков, как Аршавин в те годы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      Стас85 21 апреля 2016, 10:53

      с барсой и мю еще матчи нормальные были,а так вспомнить нечего:143 матча 31 гол ...за 4 года...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      bestolochch 21 апреля 2016, 10:50

      Кайрат!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11