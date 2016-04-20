Широков: «У ЦСКА осталось всего два турнира»

Полузащитник ЦСКА Роман Широков отметил важность победы в Кубке России. В среду, 20 апреля, ЦСКА встретится в полуфинале турнира с «Краснодаром».

«Да, с точки зрения клубных доходов победа в первенстве существеннее. Но сейчас у нас осталось всего два турнира, и в плане престижа важны они оба. Тем более что до финала остался один-единственный матч, и он, что немаловажно, пройдет у нас дома. Не сомневаюсь, что тренеры выставят оптимальные составы», – цитирует Широкова официальный Instagram клуба.