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Нойер: «Рад, что продлил контракт»

20 апреля 2016, 13:54

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, который продлил сегодня контракт с клубом до 20121 года, рассказал о ближайших планах.

«Я чувствую себя очень хорошо в «Баварии». Рад, что мы продлили контракт.

Мы продолжаем участвовать во всех турнирах и имеем хорошие шансы на то, чтобы завоевать эти трофеи. Это наша краткосрочная цель», – признался Нойер.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Нойер провел 30 матчей, в которых пропустил 15 мячей. В Лиге чемпионов на его счету девять игр и столько же пропущенных голов. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.

Источник: ФК «Бавария»
Германия. Бундеслига Германия Бавария Нойер Мануэль
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