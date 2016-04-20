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    Фабрегас сватает хавбека «Лестера» в «Барселону»

    Испанский полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас, который выступал ранее в составе «Барселоны», видит будущее хавбека «Лестера» Рияда Мареза в составе каталонского клуба.

    «Марез в «Барселоне»? Почему нет? Но для начала нужно посмотреть, сможет ли он завоевать с «Лестером» золотые медали чемпионата Англии.

    Определенно, Марез обладает должным талантом. Не удивлюсь, если в скором времени он перейдет в какой-то топ-клуб», – приводит слова Фабрегаса Sky Sports.

    В 33 матчах в текущем сезоне английской Премьер-лиги Марез забил 16 голов, а также записал на свой счет 11 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2016 12:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 20 апреля 2016, 14:31

      сложно судить после одного хорошего сезона, как он будет выглядеть дальше

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