Корнеев: «Из Смолова мы получили форварда и бомбардира»

Бывший хавбек ЦСКА Игорь Корнеев проанализировал игру «Краснодара», с которым сегодня армейцы сыграют в полуфинале Кубка России. Начало игры в 19:30.

«Краснодар» – приличная команда. Обратил внимание, что в этом сезоне она пропускает меньше «армейцев», а забивает – больше и с крупным счетом выигрывает гораздо чаще. То есть она действует очень сбалансированна. Я болею за ЦСКА, но не сомневаюсь, что сладить с краснодарцами будет непросто. Особенно со связкой Смолов-Мамаев.

Игра Смолова для меня не сюрприз, я давно за ним слежу. Видимо, Федору нужно было пройти весь этот путь, поработать над своим менталитетом, чтобы вырасти из пацана в настоящего, в футбольном смысле, мужика. Плюс доверие тренерского штаба, руководства клуба – и мы получили отличного форварда и бомбардира. Мамаев в последние годы сильно прибавил, стал одним из конструкторов игры. Да, иногда заигрывается – но это свойство хороших футболистов. Лично для меня сплошное удовольствие смотреть, как они играют», — сказал он.