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    Кришито: «Дзюба пока не «проставился» по случаю ста голов в карьере, но мы ждем»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал об эмоциях Артема Дзюбы после гола, который тот забил в матче 24-го тура РФПЛ против «Спартака» (5:2).

    «Всем показалось, что Дзюба плакал после гола? Его можно понять, ведь забивать голы в ворота родного клуба очень непросто. Даже несмотря на то, что болельщики «Спартака» кричали в его адрес неприятные слова. Любой гол – это счастье.

    Дзюба пока не «проставился» по случаю ста голов в карьере. Но мы все очень ждем, когда это произойдет», – сказал Кришито.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.04.2016 23:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 20 апреля 2016, 12:27

      после амкара лупанут по соточке

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 20 апреля 2016, 10:17

      сперва первое место....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 20 апреля 2016, 02:12

      Так от чего плакал-то? От огорчения, что забил, или от радости, что забил?

      0
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      Рейтинг: +65

      KAVIRUS 20 апреля 2016, 01:34

      Ну а чё,теперь не забивать,что ли,раз уж перешёл в зенит.

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