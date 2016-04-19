Широков: «Приложу все силы, чтобы порадовать фанатов ЦСКА в концовке сезона»

Полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Кубка России с «Краснодаром». Напомним, встреча состоится завтра, начало – в 19:30 по московскому времени.

– Тебе футбольный клуб «Краснодар» знаком, пожалуй, лучше всех в команде. Возможна ли в наш век продвинутых информационных технологий и профессиональных скаутских программ ситуация, когда тренер обращается к игроку за советом в преддверии предстоящего матча?

– Почему нет, если всегда остаются какие-то моменты, касающиеся индивидуальных особенностей того или иного футболиста, игровых нюансов. В таких случаях тренеру логично было бы спросить обо всем этом у игрока, который недавно выступал за эту команду. Но речь, думаю, не о ПФК ЦСКА, потому что Леонид Викторович владеет всей необходимой информацией, сам все лучше всех знает (улыбается).

- Тогда, пожалуйста, вкратце охарактеризуй «Краснодар» для наших болельщиков.

– В первую очередь обращает на себя внимание группа атаки, где выделяются Мамаев, Смолов, Ари. Нападение и полузащита — главный козырь этой команды. Впрочем, есть у нее и определенные слабые стороны, о которых я умолчу, но которые мы постараемся использовать в игре.

- Как может сложиться кубковый матч? На такой стадии, когда цена каждой ошибки высока, впору ожидать сверхзакрытой игры.

– Действительно, все понимают, что до финала только один шаг. Может, я был бы и не против, чтобы пошла игра у нас, у «Краснодара», соперники на радость болельщикам создали уйму голевых моментов, и ПФК ЦСКА победил бы в результативном матче. Но скорее всего, голов будет немного. Посмотрим.

- Кстати, армейские фаны просили узнать, как тебе прием, который они оказывают тебе и команде в домашних матчах.

– Все в порядке, они отлично поддерживают нас. Конечно, мне запомнился их заряд с просьбой выпустить меня на поле (улыбается). У меня уважительное отношение к армейским болельщикам, как, думаю, и у них ко мне. По-другому, наверное, быть и не должно, ведь я никогда не скрывал, что вернулся домой. Приложу все силы, чтобы вместе с командой порадовать их в концовке сезона. Шансы на это есть и в чемпионате, и в Кубке страны.