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Жирков не поможет «Зениту» в игре с «Амкаром»

19 апреля 2016, 16:12
2

Стал известен список игроков «Зенита», которые смогут принять участие в матче 1/2 финала Кубка России с «Амкаром».

В заявке петербургской команды отсутствуют Юрий Жирков, Маурисио и Данни, получившие травмы в игре предыдущего тура со «Спартаком».

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Максим Рудаков;

Защитники: Игорь Смольников, Дмитрий Богаев, Николас Ломбертс, Эсекьель Гарай, Луиш Нету, Доменико Кришито, Андрей Иванов;

Полузащитники: Хави Гарсия, Максим Палиенко, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Олег Шатов, Никита Андреев;

Нападающие: Халк, Рамиль Шейдаев, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Павел Долгов.

Напомним, что поединок между «Зенитом» и «Амкаром» состоится 20 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Кубок Зенит Амкар-Пермь Данни
Комментарии (2)
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ilichkadr
1461078388
Шейдаева надо наигрывать..........
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Помпомпом
1461087703
Я думаю, примерно так будет: Лодыгин Смольников - Ломбертс - Нету(Гарай) - Кришито Не знаю, как в центре точно будут располагаться игроки, но примерно: Гарсия, Витсель, и скорее всего Юсупов, исключительно из-за лимита и отсутствия Жиркова, либо Жирков либо Кришито могли бы сыграть в полузащите, мне кажется.) Шатов, Халк, Дзюба.
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