Жирков не поможет «Зениту» в игре с «Амкаром»

Стал известен список игроков «Зенита», которые смогут принять участие в матче 1/2 финала Кубка России с «Амкаром».

В заявке петербургской команды отсутствуют Юрий Жирков, Маурисио и Данни, получившие травмы в игре предыдущего тура со «Спартаком».

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Максим Рудаков;

Защитники: Игорь Смольников, Дмитрий Богаев, Николас Ломбертс, Эсекьель Гарай, Луиш Нету, Доменико Кришито, Андрей Иванов;

Полузащитники: Хави Гарсия, Максим Палиенко, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Олег Шатов, Никита Андреев;

Нападающие: Халк, Рамиль Шейдаев, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Павел Долгов.

Напомним, что поединок между «Зенитом» и «Амкаром» состоится 20 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.