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    Покеттино: «Мы хотим давить на «Лестер»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино оценил игру своих подопечных в матче 34-го тура АПЛ против «Стока» (4:0).

    «Это был отличный матч, и я очень доволен выступлением. Мы все еще боремся. Мы хотим сражаться и давить на «Лестер».

    Сегодня я очень горд. «Сток» хотел выиграть матч, но мы показали характер. Возможно, этот матч из тех, которыми можно гордиться больше всего, ведь характер помог нам справиться с давлением.

    Мы показали желание и страсть. Моя команда играет со страстью и заслуживает похвалы за этот сезон», – сказал Покеттино.

    Источник: BBC

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    19.04.2016 00:30
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