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    Пике: «Барселона» сделала шаг назад»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике после поражения в матче с «Валенсией» признался, что теперь у его команды не осталось право на ошибку.

    «Теперь у нас не осталось права на ошибку. В любой другой день мы бы победили в таком матче со счетом 4:1. Если продолжим играть также, то завоюем чемпионство.

    Да, мы сделали шаг назад, потеряв очки, но команда показала хороший футбол на поле. Нам нужно выиграть в пяти оставшихся встречах», – заявил Пике.

    Матч 33-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Валенсия» закончился со счетом 1:2.

    Источник: ФК «Барселона»

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    18.04.2016 07:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 18 апреля 2016, 09:46

      Это просто спад,Энрике спасибо,ты подарил нам много приятных эмоций,но кажется тебе пора уже уходить:( не говорю что только тренер виноват,но его вина здесь присутствует.

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > BarcelonianDestroyer 18 апреля 2016, 19:46

      Из-за одного спада сразу тренера убирать? Что за категоричность? Не стоит Энрике снимать пока, мне кажется, да и замены адекватной сейчас ему нет.

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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > FCBarcelona1713 18 апреля 2016, 20:55

      Если Барселона проиграет примеру,то он уйдёт.Замена всегда есть.А спад у такого клуба как барса обычно из за тренера происходит.Подумай сам,поражение от Атлетико в 1/4 и потеря Ла лиги отрыв в которой был на 11 очков.Я не удивлюсь если сейчас они продолжат проигрывать

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > BarcelonianDestroyer 18 апреля 2016, 21:25

      Так я не отрицаю вину тренера. Я говорю, что ни один тренер не сможет вести команду к победам без спадов вообще.
      Да - спад, да - несколько поражений подряд, да - важных поражений, но это еще не повод сразу же тренера снимать. Если же он не сможет снова порядок навести в команде, тогда уже можно будет задуматься о смене тренера, но, думаю, не раньше.

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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > FCBarcelona1713 19 апреля 2016, 06:52

      А вдруг этот спад перейдёт на следующий сезон,ты не думаешь что тогда уже будет слишком поздно?как в ситуации с Челси например

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > BarcelonianDestroyer 19 апреля 2016, 17:01

      Бред несешь. Это всего лишь несколько игр. Да, важных, но это очень короткий период. Нет ничего хорошего в том, чтобы менять тренеров, как перчатки, стоит команде выдать малейший неудачный ряд игр.

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