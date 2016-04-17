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    Бруно: «Собираюсь отпраздновать свой гол «Динамо», так как в Москве остаюсь впервые»

    Нападающий «Крыльев Советов» Джанни Бруно, ставший автором победного забитого мяча во встрече 24-го тура РФПЛ против «Динамо», поделился послематчевыми эмоциями и отметил, что собирается отпраздновать свой гол до отлета команды в Самару.

    «Сбалансированный матч со стороны обеих команд. В таких встречах важную роль играют детали. Мы верили в себя до самого конца и смогли забить гол.

    Это огромные эмоции, поскольку это мой первый гол за «Крылья Cоветов». Важная победа для команды. Я благодарен всем наши игрокам и тренерам.

    Конечно, немного отмечу свой гол! Я остаюсь в Москве в первый раз. Я доволен и счастлив за всю команду.

    У нас остается еще шесть матчей. Мы проделали хорошую работу и надеемся, что сможем выиграть как можно больше оставшихся встреч. У нас хорошая команда, мы набираемся уверенности и хотим сыграть в следующем матче еще лучше», – сказал Бруно.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.04.2016 20:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 17 апреля 2016, 23:37

      На дворе 24 тур,а Бруно обретает только уверенность,наверное в команде не кому сказать что осталось 6 матчей

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