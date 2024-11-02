Радимов заявил об импотенции ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов оценил матч 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

«Спартак» сыграл в свою силу и сыграл грамотно. Но у ЦСКА полная импотенция в атаке. Один момент со стандарта – это всe, что они умудрились создать. И самое главное, что они не понимали, как вскрывать эту оборону. Ни через фланги, имея двух нападающих, не стали делать прострелы, ни длинными передачами.

В моем понимании, ЦСКА абсолютно двигается не в том направлении по сравнению с тем, что хотелось бы увидеть», – сказал Радимов.

Радимов перед игрой прогнозировал победу ЦСКА.

«Спартак» опередил ЦСКА в таблице.

В матче было 3 удаления.

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