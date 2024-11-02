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    Радимов заявил об импотенции ЦСКА в дерби со «Спартаком»

    Бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов оценил матч 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

    «Спартак» сыграл в свою силу и сыграл грамотно. Но у ЦСКА полная импотенция в атаке. Один момент со стандарта – это всe, что они умудрились создать. И самое главное, что они не понимали, как вскрывать эту оборону. Ни через фланги, имея двух нападающих, не стали делать прострелы, ни длинными передачами.

    В моем понимании, ЦСКА абсолютно двигается не в том направлении по сравнению с тем, что хотелось бы увидеть», – сказал Радимов.

    • Радимов перед игрой прогнозировал победу ЦСКА.
    • «Спартак» опередил ЦСКА в таблице.
    • В матче было 3 удаления.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.11.2024 23:18
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    Комментарии (27)
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    DVOK68
    1730579049
    Родька переобулся наскоряк) Скорее импотенция(как у прогнозиста)у него,чудила питерская)
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    NewLife
    1730579262
    "Радимов дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». – Какую борьбу мы увидим в дерби? Что Станкович предложит ЦСКА? – ЦСКА размажет «Спартак», без вариантов" Балабол, говнюк, выдал базар, за который никто не отвечает. Все, что связано с помойным гей-гемоном позорит футбол.
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    Номэд
    1730579553
    Два бом.жа, "великих" прогнозистов. Буланов и с противным голосом из унитаза аршавин
    Ответить
    Хулиганин
    1730579660
    Буланова походу его бывшая пи...ла. Слизь какая-то.
    Ответить
    NewLife
    1730579942
    "Радимов заявил об импотенции ЦСКА в дерби со «Спартаком»" А я заявляю об импотенции Буланова, как эксперта))
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    sined1951
    1730580271
    ЦСКА похоже физически просели, наверное у них наметился спад в игре. В матче с Факелом это уже было заметно.
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    Интерес
    1730580736
    Чтобы я был таким умным вчера,как моя жена сегодня,после матча-вот ваше кредо.Все мы пели другое,но Николич всех обыграл!!!С Трезвичем,Сочичем и Зверичем.А теперь ещё и,в ближайших матчах,без Рошича и О-***-чича.Ипон! Полотенце на ринг!!!
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    FWSPM
    1730584114
    С составом ошибся николич а тактика верная была. Такой спартак который катал назад поперек и постоянно терял мяч можно было обыгрывать еще в первом тайме. Ну а потом уже другая карта пошла.
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    Борис34684
    1730601635
    В этом матче Николич приуспел, перемудрив переиграл сам себя. Его осторожность и трусость превзошла даже перестраховщика Слуцкого. Надеюсь все же к концу чемпионата из десятки не вылетим, а что а вдруг.
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    zigbert
    1730614892
    После игры заговорил уже другое. Горе эксперт.
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