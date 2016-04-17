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    Серия А. «Ювентус» разгромил «Палермо» и другие результаты

    В матче 33-го тура Серии А лидер чемпионата «Ювентус» не оставил шансов «Палермо», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.

    В других встречах «Фиорентина» оказалась сильнее «Сассуоло», «Верона» в самой концовке игры уступила «Фрозиноне», «Удинезе» сыграл вничью с «Кьево».

    Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

    Удинезе – Кьево – 0:0

    Удаления: Фелипе, 77 – Меджиорини, 85.

    Верона – Фрозиноне – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Руссо, 15; 1:1 – Бьянкетти, 64; 1:2 – Чиофани, 90.

    Ювентус – Палермо – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хедира, 10; 2:0 – Погба, 71; 3:0 – Куадрадо, 74; 4:0 – Падоин, 90.

    Фиорентина – Сассуоло – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гонсало, 10; 1:1 – Берарди, 56; 2:1 – Иличич, 57; 3:1 – Консильи, 84 (в свои ворота).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2016 17:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 17 апреля 2016, 19:58

      Кто-то еще сомневается что ЮВЕ станет чемпионом

      1
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    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 17 апреля 2016, 18:45

      Ювентус красавцы )))

      1
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