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    «Челси» и «Манчестер Юнайтед» включились в борьбу за Маркиньоса

    «Манчестер Юнайтед» и «Челси» намерены побороться за защитника «ПСЖ» Маркиньоса. Парижане рассчитывают выручить от продажи игрока порядка 50-ти миллионов евро, кроме того, они не против, чтобы в сделку были включены некоторые игроки «красных дьяволов» или синих.

    В качестве «разменной монеты» со стороны манкунианцев может выступить Мемфис Депай, а со стороны лондонского клуба – Оскар или Диего Коста.

    Ранее СМИ сообщили, что Маркиньос уже согласовал контракт с «Барселоной».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    16.04.2016 14:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      gunduzaqayev 17 апреля 2016, 12:56

      ..для ЧЕЛСИ думаю он важнее!

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