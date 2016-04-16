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    Миранда: «Месси и Роналду столкнулись бы с трудностями в Италии»

    Защитник «Интера» Жоао Миранда сравнил итальянский и испанский чемпионаты. Напомним, что футболист до перехода в итальянский клуб бразилец выступал за «Атлетико».

    «В Италии выигрывать гораздо сложнее. В Испании ты знаешь, что у твоей команды почти наверняка будет победа, если играешь за топ-клуб. Чем больше итальянцев в команде соперника, тем труднее победить, так как итальянцы хороши в плане тактики. Роналду и Месси могут штамповать голы где угодно, но в Италии им пришлось бы труднее, чем в Испании», — сказал Миранда в интервью Globoesporte.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2016 11:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 16 апреля 2016, 14:19

      Миранда прав. Так было всегда. Эти девчульки а Сериале так не играли )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 апреля 2016, 11:41

      и РОСТОВЕ

      0
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