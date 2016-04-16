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    АПЛ. «Эвертон» поделил очки с «Саутгемптоном», «МЮ» обыграл «Астон Виллу» и другие результаты

    В матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Маркуса Рэшфорда одержал минимальную победу над «Астон Виллой» – 1:0.

    В других встречах «Эвертон» сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Ньюкасл» разгромил «Суонси», «Вест Бромвич» проиграл «Уотфорду».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

    Эвертон – Саутгемптон – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мори, 68; 1:1 – Мане, 76.

    Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Рэшфорд, 32.

    Ньюкасл – Суонси – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ласселлс, 40; 2:0 – Сиссоко, 80; 3:0 – Таунсенд, 90.

    Вест Бромвич – Уотфорд – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Уотсон, 27.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2016 18:53
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 16 апреля 2016, 19:38

      Беня делает свое дело!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      blackmanch 16 апреля 2016, 19:03

      МЮ ого

      0
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