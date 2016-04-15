Ломбертс: «В 90-е «Спартак» был большим клубом, но теперь его место занял «Зенит»

Защитник петербургского «Зенита» Николас Ломбертс отметил важность предстоящей встречи 24-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком». Напомним, что поединок состоится 16 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Как обычно бывает в больших играх, все решат детали. У «Спартака» долго не было трофеев. Мне кажется, все дело в настрое. Сейчас в атаке «Спартака» подобраны хорошие футболисты: Промес, Зе Луиш и Попов. Раньше эта команда неплохо оборонялась.

Мы должны понимать, что это серьезный соперник, несмотря на то что они идут на седьмом месте. Я знаю, что «Спартак» в 90-е годы был большой командой. Но «Зенит» в последние 10 лет занял это место», – отметил Ломбертс.