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  • Ломбертс: «В 90-е «Спартак» был большим клубом, но теперь его место занял «Зенит»

Ломбертс: «В 90-е «Спартак» был большим клубом, но теперь его место занял «Зенит»

15 апреля 2016, 17:55
17

Защитник петербургского «Зенита» Николас Ломбертс отметил важность предстоящей встречи 24-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком». Напомним, что поединок состоится 16 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Как обычно бывает в больших играх, все решат детали. У «Спартака» долго не было трофеев. Мне кажется, все дело в настрое. Сейчас в атаке «Спартака» подобраны хорошие футболисты: Промес, Зе Луиш и Попов. Раньше эта команда неплохо оборонялась.

Мы должны понимать, что это серьезный соперник, несмотря на то что они идут на седьмом месте. Я знаю, что «Спартак» в 90-е годы был большой командой. Но «Зенит» в последние 10 лет занял это место», – отметил Ломбертс.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ломбертс Николас
Комментарии (17)
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BarcelonianDestroyer
1460733230
Ух чую много гавна сейчас выльется от болельщиков Спартака)))
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007R
1460734588
У Спартака нет шансов в матче с Зенитом
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APchelov
1460735091
Как же всё-таки раздражают подобные предматчевые речи! Ещё семь матчей впереди плюс кубок. Доиграйте, и тогда говорите, что угодно )
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Salamоn
1460738083
С одной стороны верно сказал
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tanis 29
1460739185
Займет когда станет 9-кратным чемпионом.
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АртурZaСМ
1460739976
Ага сумасшедшее вливание бабла заняло, а не Зенит...
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pktsoev
1460744708
Забери у Зенита халявные газпромовские деньги ,и он будет бултыхаться на уровне Уфы, Амкара и т п. Так что не умничай Ломбертс!
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Zubo
1460745227
У Спартака достаточно денег чтобы купить игроков не хуже чем у Зенита , кстати у остальных клубов тоже... Так что не надо про Газпром
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