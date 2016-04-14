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    Лига Европы. «Ливерпуль» героически вырвал путевку в полуфинал у «Боруссии»

    Закончилось три ответных матча 1/4 финала Лиги Европы. «Ливерпуль» в сумасшедшем по сценарию матче взял верх над дортмундской «Боруссией», донецкий «Шахтер» не оставил шансов «Браге», а «Вильярреал» разобрался с пражской «Спартой». «Севилья» и «Атлетик» Бильбао определили победителя в серии послематчевых пенальти.

    1/4 финала Лиги Европы. Ответные матчи

    Ливерпуль – Боруссия Д 4:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мхитарян, 5; 0:2 – Обамеянг, 9; 1:2 – Ориги, 48; 1:3 – Ройс, 57; 2:3 – Коутиньо, 66; 3:3 – Сахо, 77; 4:3 – Ловрен, 90+1.

    Первый матч – 1:1

    Текстовая трансляция

    Шахтер – Брага 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Срна, 25 (с пенальти); 2:0 – Феррейра, 42 (в свои ворота); 3:0 – Коваленко, 50; 4:0 – Феррейра, 73 (в свои ворота).

    Первый матч – 2:1

    Спарта – Вильярреал 2:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Бакамбу, 5; 0:2 – Кастильехо, 43; 0:3 – Бруно, 45; 0:4 – Бакамбу, 49; 1:4 – Дочкал, 65; 2:4 – Крейчи, 71.

    Первый матч – 1:2

    Севилья – Атлетик Б 1:2 (0:0; 1:2; 5:4 в серии пенальти)

    Голы: 0:1 – Адуриц, 57; 1:1 – Гамейро, 59; 1:2 – Рауль Гарсия, 80.

    Первый матч – 2:1

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2016 23:59
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 15 апреля 2016, 11:25

      я болельщик Боруссии, но искренне рад за Ливерпуль, молодцы! Боруссия тоже молодцы, чуть не повезло просто! Вот это игра!!!!! Зрелищно и ярко!!!
      Не то что игра шакалов из атлетико.......

      0
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      Рейтинг: +64

      baltica 15 апреля 2016, 10:56

      Теперь болеть осталось только за "Ливер".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 15 апреля 2016, 07:58

      Дожить бы до того момента, чтобы наши клубы в еврокубках играли с таким настроем, как вчера у Ливерпуля....

      1
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      Рейтинг: +26

      crusadere 15 апреля 2016, 07:07

      История повторяется,но матч был ,несмотря на банальность этой фразы-ошеломительный .Ливерпуль показал свой характер.

      2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 15 апреля 2016, 06:30

      молодец Пуль...

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 15 апреля 2016, 06:09

      Просто молодцы!!! Вот как надо играть моя Барселона!!! Клоп гений!!!!

      1
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 15 апреля 2016, 01:44

      Невероятно!!!

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      Рейтинг: +148

      lex_ex 15 апреля 2016, 01:13

      Игра была отличной!

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 апреля 2016, 01:10

      1/4 Лиги Европы порадовала!!!!20 голов за 4 игры...это супер!в среднем 5 голов за игру!!!Вот это статистика))) Супер матч на Энфилде, уверенная игра Шахтёра,веселье в Чехии и конечно же драматичное испанское противостояние с после матчевыми пенальти...причём,были забиты 9 из 10 ударов!Вот это было супер!!!Лига Европы по эмоциям в этот раз оказалась намного мощнее Лиги Чемпионов!!!

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 апреля 2016, 01:05

      Матч ШИКАРНЫЙ!!!Это просто пипец!!После жеребьёвки все ждали рубилова,супер противостояния....но что бы ТАКОЕ!!!!Мало думаю кто на такое надеялся))))А получилось выше всяких ожиданий!!!Завидую белой завистью болельщикам Ливерпуля,которые в этот вечер были на матче...какие эмоции остались на всю жизнь!!!

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