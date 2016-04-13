Лам сегодня повторит рекорд Кана по количеству матчей в ЛЧ

Защитник «Баварии» Филипп Лам, попавший в стартовый состав на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Бенфикой», проведет сегодня свою 103-ю игру в самом престижном европейском клубном турнире. Таким образом, он повторит рекорд легендарного голкипера мюнхенского клуба Оливера Кана среди немецких игроков, который провел в ЛЧ аналогичное количество встреч. В первую пятерку по этому показателю также входят Бастиан Швайнштайгер (95 матчей), Михаэль Баллак (93 матча) и Мануэль Нойер (80 матчей).

Напомним, матч «Бенфика» – «Бавария» начнется в 21:45 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.