Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Галлиани: «Брокки способен улучшить игру «Милана»

    Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал перестановку в тренерском штабе итальянской команды. Напомним, ранее из клуба был уволен Синиша Михайлович, а на его место пришел Кристиан Брокки.

    «Поводом для перемен стала серия неудачных результатов. Изначально мы не обращались к услугам других специалистов и планировали завершить сезон с Михайловичем, но после беседы с Берлускони приняли данное решение.

    Считаем, что Брокки способен встряхнуть команду и улучшить игру в ближайшее время», – отметил Галлиани.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2016 17:46
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      max81 13 апреля 2016, 19:18

      Давно пора было уволить

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11