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    Неймар хочет увеличения зарплаты в «Барселоне» в пять раз

    Нападающий «Барселоны» Неймар готовится свои условия для продления контракта с клубом. Одним из них будет увеличение зарплаты: бразилец хочет зарабатывать в пять раз больше, чем по нынешним условиям.

    Известно, что зарплата 24-летней звезды каталонского клуба составляет около 9 миллионов евро в год, однако он хочет получать 45 миллионов. Для удовлетворения таких запросов «Барселоне» придется либо найти нового титульного спонсора, либо переподписать контракт с Nike, либо в крайнем случае продать права на переименование «Камп Ноу».

    Источник: AS

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    12.04.2016 14:04
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +627

      Xiko 15 апреля 2016, 00:26

      Зажрался)

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      Рейтинг: +19

      viking_91 14 апреля 2016, 06:48

      а кому то хочется 45 тысяч рублей зарабатывать в месяц

      0
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 12 апреля 2016, 20:35

      ))))

      0
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      Рейтинг: +720

      Flydis 12 апреля 2016, 20:33

      Бгг...утку вбросили и тут же её подхватили.

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 12 апреля 2016, 20:28

      а представьте..если барселоне на годик задержут зарплату)))...

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      Рейтинг: +47

      89388900185 12 апреля 2016, 20:22

      ха хах ха

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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 12 апреля 2016, 20:16

      Да уж по-моему ему явно надо в ПСЖ)))

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      Рейтинг: +23

      MCJEKA777 12 апреля 2016, 19:57

      Хотеть не вредно)))

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      Рейтинг: +78

      229728905 12 апреля 2016, 19:48

      Уточки в пруду говорят : кря-кря

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 12 апреля 2016, 19:47

      Ну и нахал...

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