Китай планирует к 2050 году стать футбольной сверхдержавой

Федерация футбола Китая опубликовала программу развития футбола в стране, согласно которому к 2020 году этим видом спорта должны заниматься не менее 50 миллионов китайцев.

Для этого в стране построят 70 тысяч полей и 20 тысяч тренировочных центров по подготовке футболистов.

Главная цель программы – превратить Китай в футбольную сверхдержаву к 2050 году. Китайцы считают, что к этому времени мужские и женские сборные Китая войдут в элиту мирового футбола.