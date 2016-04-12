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    Китай планирует к 2050 году стать футбольной сверхдержавой

    Федерация футбола Китая опубликовала программу развития футбола в стране, согласно которому к 2020 году этим видом спорта должны заниматься не менее 50 миллионов китайцев.

    Для этого в стране построят 70 тысяч полей и 20 тысяч тренировочных центров по подготовке футболистов.

    Главная цель программы – превратить Китай в футбольную сверхдержаву к 2050 году. Китайцы считают, что к этому времени мужские и женские сборные Китая войдут в элиту мирового футбола.

    Источник: ESPN

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    12.04.2016 11:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 12 апреля 2016, 18:10

      ...........станут!!! И не только в футболе, но и во всем!

      0
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      Рейтинг: +6093

      subbotaspartak 12 апреля 2016, 15:56

      Это когда команда по мильону человек будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 апреля 2016, 12:18

      у них все для этого есть

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