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    Шейдаев: «Радимов заставляет нас читать книги»

    Нападающий «Зенита-2» Рамиль Шейдаев рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Владиславу Радимову.

    – Какой Радимов тренер?

    – Мне кажется, самое главное, что Радимов – справедливый тренер. Это лучшее его тренерское качество.

    – Радимов у себя в Instagram часто пишет, что помимо тренерской работы заставляет футболистов читать книги, водит игроков в музеи.

    – Да, это так. Когда едем на сборы, тренер заставляет брать с собой книжки. Кто-то и правда читает. На выездах обязательно ходим к памятникам, гуляем и рассматриваем достопримечательности.

    – Так в свободное время вы читаете книги?

    – Нет, не читаю. В свободное время тоже тренируюсь (улыбается).

    Источник: Euro-football.ru

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    12.04.2016 10:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 15 апреля 2016, 19:04

      Шейдаев: "Кто-то и вправду читает, но это сам Радимов" ....за рулем!

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      Рейтинг: +5873

      maygli 12 апреля 2016, 14:29

      Они бы и рады читать да только не умеют.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 12 апреля 2016, 14:24

      по путям БЫшевца пошел

      0
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      Рейтинг: +381

      fadda 12 апреля 2016, 12:07

      Радимов-интеллектуал.Книги,муз
      еи,памятники архитектуры,культурное просвещение.Бокальчик-второй-т
      ретий вина.Пьяные поездки-остановка гаерами-лишение прав.
      От книги до пьяной езды оказывается всего-то пару шагов)

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > fadda 12 апреля 2016, 12:19

      это называется многогранная личность))

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 12 апреля 2016, 11:43

      Шейдаев: "Кто-то и вправду читает, но это сам Радимов" (улыбается).

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