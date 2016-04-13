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    Лига чемпионов. «Атлетико» и «Бавария» выходят в полуфинал

    1/4 финала Лиги чемпионов. Ответные матчи

    Атлетико – Барселона – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гризманн, 36; 2:0 – Гризманн (пенальти), 88.

    Атлетико: Облак, Годин, Филипе Луис, Лукас, Хуанфран, Коке, Габи, Сауль Ньигес, Феррейра-Карраско (Тейе, 74), Фернандес (Савич, 90+3), Гризманн (Корреа, 90).

    Барселона: тер Штеген, Жорди Альба, Пике, Маскерано, Дани Алвес (Серхи Роберто, 64), Бускетс, Ракитич (Туран, 64), Иньеста, Суарес, Месси, Неймар.

    Первый матч – 1:2

    Бенфика – Бавария – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Хименес, 27; 1:1 – Видаль, 37; 1:2 – Мюллер, 52; 2:2 – Талиска, 76.

    Бенфика: Эдерсон, Фейса, Хименес, Линделоф, Сальвио (Талиска, 67), Элизеу (Йович, 88), Пицци (Гедеш, 58), Жардел, Андре Алмейда, Карсела-Гонсалес, Ренату Санчес.

    Бавария: Нойер, Лам, Алаба, Хави Мартинес, Киммих, Алькантара, Хаби Алонсо (Бернат, 90), Рибери (90+2), Дуглас Коста, Видаль, Мюллер (Левандовски, 84).

    Первый матч – 0:1

    Реал – Вольфсбург 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Роналду, 16. 2:0 – Роналду, 17. 3:0 – Роналду, 77.

    Реал: Навас, Пепе, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич (Варан, 90), Каземиро, Кроос, Бэйл, Роналду, Бензема (Хесе, 84).

    Вольфсбург: Бенальо, Данте, Налдо, Родригес, Виейринья, Шюррле, Луис Густаво, Арнольд, Гилавоги (Дост, 80), Дракслер (Крузе, 32), Бруно Энрике (Калиджури, 72).

    Первый матч – 0:2

    Манчестер Сити – ПСЖ – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – де Брюйне, 76.

    Манчестер Сити: Харт, Отаменди, Клиши, Санья, Мангаля, Фернандо, Фернандиньо, де Брюйне (Туре, 84), Навас, Сильва (Делф, 87), Агуэро (Ихеаначо, 90).

    ПСЖ: Трапп, Тиаго Силва, Маркиньос, Максвелл, Орье (Пасторе, 61), Ди Мария, Рабьо, Мотта (Лукас, 44), ван дер Виль, Ибрагимович, Кавани.

    Нереализованный пенальти: Агуэро, 30.

    Первый матч – 2:2

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2016 23:35
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    Комментарии76
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 14 апреля 2016, 15:56

      Ребят, скажите честно, за что вы любите атлетико?))) Там не то что автобус, там поезд стоял.... 11 человек в своей штрафной, что в этом шикарного? Зрелищности 0. Ну да, результат есть, не спорю, этого достаточно? Рубин тоже играя аналогично выигрывал у Барсы, но от этого великим клубом так и не стал.
      ФК Ростов даже гораздо зрелищнее играет, чем атлетико

      2
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      Рейтинг: +19

      ManUtd Ismailov > diadushka 14 апреля 2016, 17:52

      Да играли автобусом а мячь сам по себе оказался в воротах соперника))) особенно первый гол.

      Это игра, кто сможет воспользоватся своим моментом тот на высоте. То что игроки барсы не смогли реализовать свои шансы, это проблема каталонцев.

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > diadushka 14 апреля 2016, 20:40

      За то, что могут без многомиллионных покупок и контрактов конкурировать с сильнейшими клубами мира

      1
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 14 апреля 2016, 07:54

      Атлетико красавцы,даешь полуфинал с реалом

      0
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      Рейтинг: +9

      senya-88 > Sergej-74 14 апреля 2016, 10:26

      полуфинал будет МС-Атлетико и Бавария-Реал)

      -1
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      Рейтинг: +37

      Yuras666 14 апреля 2016, 07:38

      Сдулась Барса, звезду поймали ребята рано

      0
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      Рейтинг: +350

      mikmen 14 апреля 2016, 07:18

      Да...Барселона вылетела...ну чтож жить надо дальше...хочу в полуфинал
      Реал- МС
      Бавария- Атлетико

      0
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      Рейтинг: +15

      koenigartur 14 апреля 2016, 05:19

      Удачи!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 апреля 2016, 02:02

      Как бы в чемпионате барса чемпионство не упустила

      0
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 14 апреля 2016, 01:58

      Атлетико шикарны!

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      Рейтинг: +15

      enhtur 14 апреля 2016, 01:55

      Атлетико вперед

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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 14 апреля 2016, 01:26

      месси и компания нытиков не могли и не могут играть в мужской футбол. те кто говорят про грязный или жесткий футбол они не правы. если мимо месси пробежали и он подает от скорости игрока это не значит что их сбили или что играют в грубый футбол. и смотрел всю игру и я не увидел автобуса никакого. особенно в первом тайме. возили этих девчонок по полной

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      Рейтинг: +1580

      srg38 14 апреля 2016, 01:03

      Мужики, когда в новостях с заголовком "Лига чемпионов. В полуфинал выходят......" будут клубы из РФПЛ?) как же хочется... и пофиг на то какой именно клуб, за своих ( за Русских) охота поболеть на таком уровне...эх

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > srg38 15 апреля 2016, 22:33

      ФИФА 2017 вам в помощь)))

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