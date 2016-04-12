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    Тиаго Силва не рекомендует Ибрагимовичу переходить в английский клуб

    Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва не советует своему партнеру по команде форварду Златану Ибрагимовичу переходить в один из английских клубов.

    «Он мой друг, и в 34 года он показывает лучший футбол в своей карьере. Это уникальный игрок, который является одним из лучших в мире, другого такого нет.

    Знаю, что у него есть предложения из Англии, но в АПЛ сейчас нет команд, которые будут соответствовать уровню «ПСЖ».

    На мой взгляд, он сделает шаг назад, если переедет в Англию», – сказал Тиаго Силва.

    Напомним, что контракт Ибрагимовича с французами истекает летом текущего года.

    Источник: Mirror.co.uk

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    12.04.2016 06:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +806

      тигрик 12 апреля 2016, 12:50

      Тьяго я в шоке....не неси чепуху

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > тигрик 12 апреля 2016, 13:42

      Назови сейчас хоть одну команду в АПЛ,которая по нынешнему уровню соответствует ПСЖ?Манчестер Сити,Челси,МЮ,Арсенал???Кто??В
      ысказывание про уровень не соответствия парижскому клубу верное,другое дело уровень самой лиги,тут АПЛ на голову выше Лиге 1.

      0
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      Рейтинг: +50

      Красный Ливерпуль > джон базелон 13 апреля 2016, 23:48

      вот ты и довыеживался) МС убило ПСЖ)

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Красный Ливерпуль 18 апреля 2016, 08:26

      Я говорю о команде в целом,ПСЖ сам себя убил ещё в первом матче!По твоей логике Атлетико Мадрид круче Барселоны!Спады бывают у каждой команды.

      0
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 12 апреля 2016, 11:13

      Что ты несешь Силва??

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 12 апреля 2016, 08:33

      МС их порвет походу. Что за слова, в АПЛ нет команды уровня ПСЖ?

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 12 апреля 2016, 08:32

      А какой уровень ПСЖ? Лион и Ницца,у которых никогда таких баблищь как у ПСЖ не было.

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