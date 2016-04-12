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    Кораблев: «Стадион «Анжи» не потерял презентабельный вид, команда не вылетит»

    Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев уверен, что клуб по-прежнему привлекателен для болельщиков и сумеет сохранить свое место в РФПЛ.

    «Покажите, где стадион «Анжи» потерял презентабельный вид? Где подтеки, ржавчина? Стадион находится в прекрасном состоянии. За ним круглосуточно ухаживают. И интерес к команде есть. Писали, что половина билетов на матчи «Анжи» раздается бесплатно. На самом деле квота есть только для одного детского дома.

    Керимов? На данный момент нет причин посыпать голову пеплом и говорить, что все должно измениться в отрицательную сторону.

    «Анжи» не вылетит. Да, команда идет на предпоследнем месте, но пока есть шанс, нужно цепляться. А я буду стимулировать ребят на подвиги. Игроки должны доказать, что они настоящие мужики, способные решать задачи. И они это сделают», – сказал Кораблев.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.04.2016 01:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Lezgin_arif 12 апреля 2016, 19:31

      надеюсь что останутся

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 апреля 2016, 01:45

      Мечты

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