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    Дзампарини: «Серия Б – это не конец света, я уже вылетал туда с Дибалой и Иличичем в составе»

    Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини оценил турнирные перспективы команды. Напомним, сегодня «Палермо» уволил главного тренера Вальтера Новеллино, сменив наставника в девятый раз за сезон.

    «Мы уже одной ногой в Серии Б, мы не сможем выжить. Попадание в Серию Б – это не конец света, я уже вылетал туда с Дибалой и Иличичем в составе.

    В последний раз понижение в классе стоило мне 30 миллионов евро, но в этот раз хотя бы предусмотрены страховочные выплаты клубам, которые вылетают из Серии А.

    Если же мы останемся, то я продам клуб. А если продать не получится, то в любом случае я уйду в отставку с поста президента», – сказал Дзампарини.

    Источник: Football Italia

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    11.04.2016 22:00
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