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    Пеллегрини: «Играть на 0:0 – это не наш стиль»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». В первой встрече команды сыграли вничью – 2:2.

    «Моя команда готова играть и забивать. Если завтра будем думать о том, что нас устроит нулевая ничья, то потерпим поражение, поскольку подобное отношение к делу не в нашем стиле

    Каждая игра отличается от предыдущей. Неважно, как мы выглядели в других турнирах в Англии. Значение сейчас имеет только предстоящая игра с «ПСЖ». Мы провели равный матч в Париже, продемонстрировав, что можем и далее удерживать тот же уровень игры.

    Пресса считала, что у нас нет и шанса, но в первой встрече мы доказали, что находимся на том же уровне, что «ПСЖ»,– сказал Пеллегрини.

    Матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ» состоится во вторник, 12 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    11.04.2016 21:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 апреля 2016, 23:54

      Удачи и красивой игры!!

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