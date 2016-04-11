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    Силва сможет сыграть против «ПСЖ», Компани пропустит матч

    Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани и хавбек Давид Силва тренировались наравне со всеми во время утреннего занятии «горожан». Тем не менее, бельгиец не поможет своей команде в завтрашнем ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» по причине неоптимальной игровой формы. Что касается испанского футболиста, то его участие во встрече с парижанами не подлежит сомнению.

    Отметим, что в утренней тренировке не принимали участия защитник Николас Отаменди и вингер Рахим Стерлинг. Напомним, первый матч команда в Париже завершился вничью 2:2.

    Источник: Skysports

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    11.04.2016 18:18
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