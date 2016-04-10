Алли: «Моей целью перед началом сезона был десяток голов, сейчас на моем счету уже восемь»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли после победного поединка с «Манчестер Юнайтед» (3:0) во встрече 33-го тура АПЛ отметил, что уже почти достиг своей цели по забитым мячам в этом сезоне. Напомним, игроку в этом матче удалось поразить ворота манкунианцев.

«Мы осознавали, что наш соперник очень хорош. В планы «Манчестер Юнайтед» не входило упрощение «Тоттенхэму» задачи. Но мы были уверены, что получим свои шансы, если будем терпеливы.

Моей целью перед началом сезона был десяток голов. На данный момент я забил восемь», – сказал Алли.