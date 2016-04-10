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    Раньери: «Фанаты «Лестера» могут продолжать мечтать о чемпионстве, а нам нужно оставаться спокойными»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился своими первыми впечатлениями от победы над «Сандерлендом» (2:0) в 33 туре английской Премьер-лиги, которая позволила «лисам» оторваться от идущего на второй строчке в турнирной таблице лиги «Тоттенхэма» на 10 очков.

    «Мы знали, что будет тяжело. «Лестер» сыграл неплохо и я очень рад, что нам удалось завоевать три очка. У «Сандерленда» были шансы сравнять счет, но и у нас было три-четыре возможности, чтобы решить исход противостояния раньше.

    Фанаты могут продолжать мечтать, а нам нужно оставаться сосредоточенными и сконцентрированными. Теперь нам предстоит две непростых игры на своем поле. На кону место в Лиге чемпионов и мы должны удержать его. «Лестер» еще ничего не достиг», – сказал Раньери.

    Источник: BBC

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    10.04.2016 18:33
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