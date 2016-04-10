Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван Гаал: «Ибрагимович? В «МЮ» я избавляюсь от игроков старше 33»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал двусмысленно высказался по поводу возможного прихода в клуб нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича.

    «Нам нужно улучшить нашу селекцию, ведь когда я пришел в клуб, здесь уже было шесть или семь игроков старше 33 лет. Сейчас об этом уже никто не помнит, потому что их здесь больше нет. Но теперь команда значительно моложе, и нам по-прежнему стоит просматривать других молодых игроков, чтобы добавить креативности и скорости в атаке.

    Больше всего мне нравится наша молодежь, потому что они воспитаны в духе «МЮ», и в этом заключается философия не только нас, но и «Аякса», «Барселоны», и даже «Баварии».

    Ибрагимович? Поживем — увидим. Я ничего не могу сказать по этому поводу. Однако ему уже 34, а я только что говорил от игроков в каком возрасте я избавляюсь», — заметил ван Гаал.

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2016 10:49
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 10 апреля 2016, 15:01

      Вот бы вот так:
      -Владельцы МЮ: Ван Гаал? Мы от тренеров старше 55 избавляемся.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      NRM Спец 10 апреля 2016, 13:54

      Молодежь это конечно хорошо,если получится их объединить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 апреля 2016, 13:26

      Скоулс гигс фердинанд видич старые и то мю на 1 2 место тянули....а щас что?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      NRM Спец > de bruyne 10 апреля 2016, 13:57

      Они играли с душой. Они являются примером для следующих поколений

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Зерг 10 апреля 2016, 13:11

      Пора на пенсию после евро

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 10 апреля 2016, 13:10

      от людей которые не приносят пользу тоже избавляются!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -7

      Dagestan777 10 апреля 2016, 12:36

      Когда же придет Моуриньо

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 > Dagestan777 10 апреля 2016, 21:04

      Я тоже не понимаю сколько можно резину тянуть. Ни игры, ни результатов, а они всё чего-то ждут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Миша00 10 апреля 2016, 12:23

      в чем то он и прав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +333

      AndresLoko 10 апреля 2016, 12:21

      так почитаешь отзывы, кто Ван Гал и кто вы, сборище писанчуков..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 10 апреля 2016, 11:45

      Дурень.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 апреля 2016, 11:34

      От ван Галя избавится надо

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11