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    Энрике: «Очевидно, что вопрос о победителе Примеры остается открытым»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча 32-го тура Примеры против «Реала Сосьедад» (0:1).

    «Игра началась хуже некуда: они использовали первый же момент. Мы провели очень плохой первый тайм и не контролировали матч.

    Вторая половина получилась лучше, мы создавали моменты и не заслужили поражения. Их вратарь снова провел отличную игру.

    Очевидно, что вопрос о победителе Примеры остается открытым – захватывающий турнир. Но мы все еще лидируем и должны немедленно начать побеждать», – сказал Энрике.

    Источник: Twitter

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    10.04.2016 00:22
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