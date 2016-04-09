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    Чорлука может пропустить матч с «Крыльями Советов»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рискует пропустить встречу 23-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов». Об этом заявил тренер железнодорожников Саркис Оганесян. Также, по его словам, пока окончательно неизвестно, какой состав будет задействован тренерским штабом в грядущем матче.

    – При подготовке к матчу с «Крыльями Советов» мы решили ничего не менять в обычном графике. Как готовились ко всем последним играм, так же готовимся и к этой. Надеюсь, нам удастся продлить победную серию.

    – Самарцы, в отличие от большинства команд лиги, играют в три центральных защитника. Из-за этого игра «Локо» в атаке изменится?

    – Естественно, мы учитываем это при подготовке. Насколько успешно получится противостоять насыщенной линии обороны, покажет игра.

    – Как состояние Чорлуки?

    – После игры с «Рубином» он долгое время не тренировался. Сегодня у него первая тренировка. По сегодняшнему занятию будет видно, сможет ли он сыграть. Но в Самару он наверняка с командной полетит.

    – Кто сыграет на острие атаки, Хенти или Шкулетич?

    – Пока мы не определились, после тренировки будет более-менее ясная картина. Шкулетич в прошлом матче сумел воспользоваться своим шансом, доказал, что готов играть с первых минут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2016 13:47
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