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    Анелька: «Я получил приглашение от президента Чечни, вечером с ним познакомлюсь»

    Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька, который сейчас находится в Грозном, раскрыл некоторые подробности своего визита.

    «Цель моего визита – туризм. Я получил приглашение от президента Чечни и принял его с удовольствием. Вечером я с ним познакомлюсь. Сегодня я посмотрел на инфраструктуру клуба, пообщался с командой. Завтра схожу на вечер единоборств.

    Грозный – красивый город. Люди дружелюбны и очень милы. У вас очень красивая страна. Буду ее советовать всем знакомым», – сказал Анелька.

    Также он не исключил того, что может поработать в России. Сейчас Анелька является играющим тренером индийского клуба «Мумбаи Сити».

    «Если появится такая возможность, почему нет? Я всегда готов делиться своим опытом и знаниями. Никаких проблем».

    Источник: ТАСС

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    09.04.2016 00:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +402

      Tri 9 апреля 2016, 08:26

      Интересно побывать в Грозном, говорят интересно, но с фанами терека я не хотел бы встретится, вдруг они тоже в драку сразу полезут...

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      Рейтинг: +17

      ☆Diaz●095☆ > Tri 9 апреля 2016, 09:01

      Фанаты Терека не разу не устраивали драку своим гостям... это тебе не Москва... В Чечне с уважение относятся к гостям и это знаю все в России. И еще большее в Мире

      1
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 9 апреля 2016, 00:30

      Хм, а я вот против того, чтоб сугубо дотационный регион тратил МОИ налоги на Анелька, при всем моем уважении к Николя)))

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