Симеоне: «О будущем Торреса мы объявим в ближайшие дни»

Будущее нападающего «Милана» Фернандо Торреса, который выступает за «Атлетико» на правах аренды, определится в ближайшее время. Об этом рассказал главный тренер мадридцев Диего Симеоне.

«Он проделывает отличную работу и сыграет в завтра против «Эспаньола», а затем состоятся переговоры. Не сомневаюсь, что в течение нескольких ближайших дней «Атлетико» объявит о своем решении», – сказал Симеоне.

Сообщается, что мадридский клуб намерен предложить Торресу полноценный контракт.