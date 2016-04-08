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    Симеоне: «О будущем Торреса мы объявим в ближайшие дни»

    Будущее нападающего «Милана» Фернандо Торреса, который выступает за «Атлетико» на правах аренды, определится в ближайшее время. Об этом рассказал главный тренер мадридцев Диего Симеоне.

    «Он проделывает отличную работу и сыграет в завтра против «Эспаньола», а затем состоятся переговоры. Не сомневаюсь, что в течение нескольких ближайших дней «Атлетико» объявит о своем решении», – сказал Симеоне.

    Сообщается, что мадридский клуб намерен предложить Торресу полноценный контракт.

    Источник: AS

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    08.04.2016 21:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 9 апреля 2016, 14:16

      Эх Торрес, после ухода из Ливера почемуто сдулся(

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 8 апреля 2016, 23:48

      Я думаю,Фернандо заслужил контракт со своей родной командой

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