Неймар может быть лишен капитанской повязки в сборной Бразилии

Форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар может быть наказан Конфедерацией футбола Бразилии (CBF) за свое поведение в матче против Уругвая (2:2) в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. В качестве одной из мер наказания рассматривается вариант с лишением игрока капитанской повязки в национальной команде. Напомним, в той игре 24-летний нападающий получил желтую карточку, повлекшую за собой пропуск игры с Парагваем (2:2). СBF считает, что предупреждение, полученное Неймаром, было совсем необязательным и капитану сборной не подобает вести себя подобным образом.

Помимо этого, представителей конфедерации смущает поведение Неймара вне футбольного поля, а в частности его участие в некоторых праздничных мероприятиях. Сообщается, что CBF уже обратилась к главному тренеру национальной команды Калосу Дунге с просьбой предоставить объяснения по сложившейся ситуации вокруг игрока.