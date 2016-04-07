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Кришито ждет предложения из «Ромы»

7 апреля 2016, 11:46
3

Защитник «Зенита» Доменико Кришито признался, что пока не получал предложения о переходе в «Рому», где сейчас работает бывший наставник российского клуба Лучано Спаллетти.

«Не могу знать о том, что случится в будущем. Спалетти помог мне адаптироваться в «Зените». Он давал мне советы о том, как вести себя дома и на поле, разговаривать и шутить с русскими игроками, даже если они не знают английского языка. Спаллетти относится к числу лучших тренеров, в частности, за умение работать в нескольких направлениях.

У нас сложились прекрасные отношения. Лучано никогда не унывает, всегда улыбается, веселится, и мотивирует. Я нисколько не удивлен его успехам в «Роме».

В России легионерам все сложнее получать игровую практику. В «Зените» 12 иностранных футболистов, но с нового сезона в чемпионате должны играть шесть россиян в стартовом составе. Это на одного больше, чем сейчас.

Я счастлив в Санкт-Петербурге, но эти ограничения доставляют неприятности. Пока не знаю, что случится летом. Если я получу какие-то предложения – рассмотрю их. Если Спаллетти позовет в «Рому» – буду очень рад к нему присоединится», – рассказал Кришито.

Источник: Ilmessaggero
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Россия Рома Зенит Кришито Доменико Спаллетти Лучано
Комментарии (3)
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Taps
1460046174
Пусть валит, бабла уже нарубил на всю жизнь.
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кто там
1460048284
о бомжатня разбегается, что то неладное =)))))
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Garrincha58
1460053777
Спаллетти всех скупит у Зенита
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