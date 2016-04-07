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    Муса: «Оборонительный футбол «Ростова» мне не по нраву»

    Форвард ЦСКА Ахмед Муса признался, что его нисколько не удивляет лидерство «Ростова» в текущем сезоне.

    «Меня не очень удивляет лидерство «Ростова». Такой оборонительный футбол нередко приносит результат. Для меня это не тот футбол, который я полюбил в детстве. Когда ты забиваешь, а потом всей командой отходишь назад охранять свое преимущество… Не по нраву мне это. Но я никого не осуждаю.

    «Ростов» – качественная команда. В конце концов, у каждого свои взгляды на футбол. Выиграл же «Челси» с Ди Маттео Лигу чемпионов, и это достижение у клуба теперь не отнять!» – рассказал Муса.

    Свой следующий матч ЦСКА проведет в Москве против «Мордовии» в субботу, 9 апреля, в 13:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2016 11:27
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 7 апреля 2016, 19:58

      Каждый подгоняет тактику своей команды исходя из качества и уровня своих игроков. Слуцкий сколько тренирует ЦСКА с одним и тем же составом? А теперь сколько Бердыев? Естественно сначала надо наладить дела в обороне, а затем уж и за атаку приниматься.

      2
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      Рейтинг: +155

      zenit888 7 апреля 2016, 17:04

      Вы как в ЛЧ играли? Даже из штрафной площади не выходили. Критикуй своего Слуцкого. С пальмы слез и запел по петушиному.

      -2
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      Рейтинг: +215

      iuda 7 апреля 2016, 16:42

      Видать мало получил по тыкве

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      1cent 7 апреля 2016, 16:36

      хотел сказать мусоль банан но подумал что обвинят в расизме поэтому : Муса мусоль питюн!

      -2
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      Рейтинг: +19

      romario7777 7 апреля 2016, 15:54

      Вы прям супер атакующий футбол показываете.

      1
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      Рейтинг: +210

      castromen 7 апреля 2016, 15:51

      Что Муса,что Дзага,какие-то суперпупер игрочищими стали,аж жуть. Что-то питерские газовики вас не испугались.

      -1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 7 апреля 2016, 15:46

      Экий у тебя нрав. Но я тебя не осуждаю.

      2
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 7 апреля 2016, 15:35

      Каждый имеет право на свое мнение

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 7 апреля 2016, 14:41

      Если ты креативный и мощный форвард вроде Ибры, тебе оборона Бердыева проходной двор, а если ты играешь бей-беги и успешно с такой тактикой забиваешь, как это было со Спартаком ты просто форвард так себе.

      1
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      Рейтинг: +105

      Forever CSKA > Doctor Klyde 7 апреля 2016, 14:54

      Ибра много показал в игре против сборной России ?

      3
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      Рейтинг: +28

      Evilfox > Forever CSKA 7 апреля 2016, 15:27

      Ибра уже всем и всё давно доказал. Какие могут быть вопросы вообще...

      1
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde > Forever CSKA 7 апреля 2016, 16:24

      От Ибры с трудом отбивался Рубин, также и от Бастоса, ЛОпеза и Гомиса в игре с Лионом. Так что если форвард умеет вскрывать оборону, он не будет жаловаться.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 апреля 2016, 14:08

      А ты хочешь, чтобы тебе проходной двор устроили?

      2
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