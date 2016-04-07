Рюдигер: «Рома» хочет быть второй»

Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер рассчитывает решить судьбу второго места турнирной таблицы серии А в очном противостоянии с «Наполи».

«Рим – великолепный город, здесь хорошая погода и отличная еда. У нас замечательные болельщики. Поначалу мне было здесь непросто адаптироваться, но я быстро приспособился к новым условиям. Мне все нравится и все устраивает.

Да, мы хотим завершить чемпионат на втором месте. Уверен, что у нас получится осуществить эту цель. «Наполи» опережает нас всего на четыре очка, но мы еще встретимся с ними на поле», – сказал Рюдигер.

Матч «Рома» – «Наполи» состоится в рамках 35-го тура серии А, который пройдет в воскресенье, 24 апреля.