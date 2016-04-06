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    Полиция обыскала офис УЕФА в связи с «панамскими документами»

    Швейцарская полиция провела обыск в штаб-квартире УЕФА в связи с упоминанием бывшего генерального секретаря организации Джанни Инфантино в скандале с панамскими офшорами.

    Сообщается, что 2006 году Инфантино подписал контракт о продаже прав на телетрансляции матчей Лиги чемпионов в Южной Америке двум бизнесменам, которые обвиняются в коррупции и мошенничестве.

    При обыске полиция изъяла документы о деталях этого контракта. УЕФА подтвердил факт обыска, однако отрицает любые нарушения со стороны своих должностных лиц. Организация намерена оказывать следствию полное содействие.

    Напомним, сейчас Инфантино является президентом ФИФА.

    Источник: BBC

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    06.04.2016 19:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 6 апреля 2016, 19:46

      навели шухера, почаще надо такие проверки, чтобы не расслаблялись)

      1
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      Рейтинг: +91

      grigkh 6 апреля 2016, 19:33

      Нужно офисы УЕФА и ФИФА перенести в Россию.

      1
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