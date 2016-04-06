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    «Волга» в ближайшее время намерена выйти в РФПЛ

    Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский рассчитывает, что «Волга» в скором времени вернется в российскую Премьер-лигу. На данный момент команда Андрея Талалаева занимает десятую позицию в первенстве ФНЛ.

    «Конечно, мы ставим амбициозную задачу и планируем, что наша футбольная команда к 2018-2019 годам подойдeт в другом обличии и будет конкурентоспособна для игры в Премьер-Лиге.

    В нашем городе около 90 процентов жителей ожидают чемпионат мира — это самый высокий показатель в РФ. Проведение чемпионата мира даст импульс развитию футбола. Помимо стадиона и инфраструктурных элементов мы строим три тренировочные базы и создаeм базу для команд высшего уровня в городе Бор. Вся эта инфраструктура останется для развития футбола после чемпионата мира», – отметил Сватковский.

    Источник: ТАСС

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    06.04.2016 15:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 апреля 2016, 21:42

      а зачем им вобще премьер лига?)

      0
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      Рейтинг: +62

      FC ЖИЛЬДУН 6 апреля 2016, 18:07

      Верим!Ждем!Надеемся!!!

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 6 апреля 2016, 17:47

      Если перекинуть бабки, "сэкономленные" от недоремонта дорог и недообогрева квартир, то их хватит не только на "Волгу", но и на "Химик", "Локомотив", "Торпе...

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 6 апреля 2016, 17:01

      чето пока не похоже , Саталкина Нигматулина отпустили , новичков нет

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 6 апреля 2016, 16:50

      бабки из офшоров возьмут на волгу или Нищегородскую обл доить будете?

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