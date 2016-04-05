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    Вернблум повздорил с резервным арбитром после матча с «Зенитом»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум выразил свое недовольство судейством в матче 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2). Его словесная перепалка с Владиславом Безбородовым по окончании игры попала в объектив скрытой камеры. Когда швед уходил с поля, он встретился с резервным судьей, который в попытке немного приободрить игрока после поражения, произнес в его адрес: «Хорошая игра». Ответ Вернблума последовал незамедлительно.

    «Только не для вас, ребята. Это было ужасное судейство. Просто ужасное!», – сказал Вернблум.

    Напомним, встречу между армейцами и сине-бело-голубыми обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Егоровым.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.04.2016 22:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 апреля 2016, 05:37

      Узнаю Вермблума, он, по-моему, уснуть спокойно не сможет, если с кем-нибудь не повздорит, или кому-то не переломает ноги

      1
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      Рейтинг: +206

      skipushkach > арейская 6 апреля 2016, 10:37

      Скажи мне кому он ноги сломал то?да он играет жестко,но такой он уж человек и игрок соответственно

      2
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      Рейтинг: +78

      Federalll 5 апреля 2016, 22:51

      Я один слышал на фразу на 4:36, когда Халк после 1 гола вышел к виражу под выстрел петард?
      И к чему это?

      -1
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