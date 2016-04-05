Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте грозит полгода тюремного заключения

    Наставнику сборной Италии Антонио Конте грозит условное тюремное заключение сроком на шесть месяцев. Именно такую меру наказания требует для него кремонский прокурор Роберто Ди Мартино за умалчивание о попытке организации договорного матча между «Сиеной» и «Альбинолеффе» в 2011-м году.

    Кроме того, итальянский специалист может быть оштрафован на восемь тысяч евро. Решение по данному делу, по всей видимости, будет вынесено в середине мая.

    Напомним, что этим летом Конте по завершении Евро-2016 возглавит «Челси», с которым уже подписал контракт.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2016 19:14
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 апреля 2016, 15:10

      Абрам все разрулит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 6 апреля 2016, 21:42

      Англичанам похрен...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 5 апреля 2016, 23:08

      Интересно если бы у нас за договорняки сажали, сколько бы тренеров, футболистов и футбольных менеджеров оказались за решеткой?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Rash0559 5 апреля 2016, 22:43

      Че за бабульки все это сочиняют??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 5 апреля 2016, 22:36

      А почему не пожизненно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 5 апреля 2016, 21:03

      Только назначили и тут сразу скандал..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Дмитро Вихопень 5 апреля 2016, 21:02

      окей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      samara94 5 апреля 2016, 21:01

      Утка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 5 апреля 2016, 20:59

      Никаких авторитетов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      DarkJoy 5 апреля 2016, 20:12

      исправьте. он уже офиц подписал контракт с челси

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11