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    Игуаин дисквалифицирован на четыре игры

    Форвард «Наполи» Гонсало Игуаин пропустит ближайшие четыре игры своей команды в национальном первенстве из-за дисквалификации и будет оштрафован на 20 тысяч евро. Такое наказание аргентинскому нападающему вынес дисциплинарный комитет итальянской Серии А.

    Напомним, что в минувшем туре итальянского чемпионата «Наполи» уступило «Удинезе» со счетом 1:3, а Игуаин был удален с поля за 15 минут до конца основного времени матча. Причиной дисквалификации послужило неподобающее поведение футболиста после получения второй желтой карточки: аргентинец накричал на главного арбитра встречи Массимилиано Иррати, после чего толкнул его.

    Таким образом, Игуаин не сможет помочь своей команде в матчах против «Вероны», «Болоньи», «Интера» и «Ромы». В текущем сезоне аргентинский форвард в 38 матчах за «Наполи» отметился 32 голами и тремя результативными передачами.

    Источник: Goal.com

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    05.04.2016 15:53
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