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    Мата: «Марсьяля ждет большое будущее в «МЮ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата лестно отозвался о коллеге по команде – форварде Антони Марсьяле.

    «С первой тренировки я понял, что Марсьяль является особенным футболистом. У него есть все для того, чтобы быть успешным в «МЮ». Он быстр, техничен, здорово читает игру. Мне очень нравится работать вместе с ним, у нас отлично налажено взаимопонимание. Марсьяль проводит фантастический сезон, и я надеюсь, что впереди его ждет еще больший успех», – заявил Мата.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    05.04.2016 06:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 5 апреля 2016, 10:36

      это точно. лишь бы не продал или на лавку не посадил "особенный", если придёт, а то понаберёт своих игуаинов и т.п

      2
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      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 5 апреля 2016, 09:43

      парень молодой

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