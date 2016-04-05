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    Покеттино: «Молодежь помогает нам бороться за чемпионство»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает, что его клуб сделал правильный выбор тактики, по которой молодые футболисты пользуются доверием.

    «Если сравнивать «Тоттенхэма» с любым другим большим клубом, то становится заметен наш подход в долгосрочной перспективе. У нас самый молодой состав в Премьер-лиге, что не мешает нам продолжать борьбу за чемпионство.

    У нас фантастический проект, так как мы идем на опережение. И мы будем только прибавлять с каждым годом. Многие игроки проводят свой первый сезон в Премьер-лиге, в следующем году у них будет еще больше опыта, что пойдет нам только в плюс.

    У нас есть желание сохранить такой состав на будущее, чтобы молодые футболисты могли помочь нам достигнуть самых высоких целей. Но нам еще больше нужно улучшать состав для этого», – уверен Покеттино.

    В текущем сезоне «Тоттенхэм» после 32 матчей в Премьер-лиге располагается на второй строчке турнирной таблице с 62 очками в своем активе. Отставание от лидирующего «Лестера» составляет семь очков.

    Источник: Goal.com

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    05.04.2016 06:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 5 апреля 2016, 10:36

      в МЮ бы его, столько молодёжи талантливой, которые ждут постановки внятной игры

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