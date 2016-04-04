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    Хамес Родригес обойдется «Реалу» как минимум в 75 миллионов

    Стали известны подробности трансфера полузащитника Хамеса Родригеса из «Монако» в «Реал». Напомним, футболист перебрался в Мадрид в 2014 году.

    Сообщается, что сумма перехода составляет 75 миллионов евро и разделена на три равных платежа. Последнюю часть «Монако» должен получить в июле этого года.

    Кроме того, на протяжении шести лет «Реал» должен выплачивать «Монако» по одному миллиону в том случае, если мадридцы выходят в Лигу чемпионов. Если им удастся сделать это пять раз подряд, то шестой платеж проводить не нужно.

    Также предусмотрены бонусы за личные достижения Хамеса. Если футболист окажется в тройке претендентов на «Золотой мяч», то «Монако» получит пять миллионов евро, а если он получит эту награду, то монегаскам положены еще пять миллионов.

    При этом, согласно условиям контракта, общая сумма с учетом всех бонусов не может превышать 90 миллионов.

    Источник: Football Leaks

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    04.04.2016 22:38
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    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 5 апреля 2016, 03:09

      Контракт просто жесть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      tunik84 5 апреля 2016, 00:13

      не стоит он столько

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa 4 апреля 2016, 23:48

      а за гранатовый мешок вздернутый сколько платить?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      trahtorist92 4 апреля 2016, 22:43

      Дешевле на лавку посадить

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      Friedrich Zimmerman > trahtorist92 4 апреля 2016, 23:25

      или продать нафиг

      -1
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