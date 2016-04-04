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    Кононов: «Гол Подбрезкина хорош»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов в эфире канала «Матч ТВ» оценил игру своей команды во встрече 22-го тура РФПЛ против «Динамо» (4:1).

    «В первом тайме владели преимуществом, но моментов практически не было, «Динамо» перекрывало нам все зоны перед штрафной. Мы искали зоны, но никак не могли найти. Во втором тайме мы реализовали почти каждый свой момент, защитники «Динамо» стали не успевать за нами. Забили достаточно хорошие голы, в частности хорош гол Подберезкина», – сказал Кононов после матча.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.04.2016 21:39
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