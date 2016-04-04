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    Депутат Госдумы просит мэрию Москвы не называть станцию метро в честь ЦСКА

    Депутат Госдумы Александр Агеев просит мэра Москвы Сергея Собянина не называть станцию метро в честь спортивного клуба ЦСКА.

    «Жители выступают против переименования станции «Ходынское поле» в «ЦСКА», ссылаясь на историческую значимость этого топонима. Кроме того, возведение данной станции метро никаким образом не связано со строительством стадиона ЦСКА, что коренным образом отличает ситуацию на Ходынском поле от обстоятельств появления названий станций «Динамо» и «Спартак». Прошу учесть мнение жителей Хорошевского района Москвы и сохранить за строящейся станцией столичного метро первоначальный вариант названия «Ходынское поле», — говорится в запросе на имя мэра.

    Напомним, что в прошлом месяце власти Москвы подготовили проект постановления о присвоении названия «ЦСКА» строящейся на Ходынском поле станции метро.

    Источник: ТАСС

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    04.04.2016 17:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +74

      telepuzoooo 4 апреля 2016, 21:14

      Депутат сто пудов топит за мясо!

      4
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      Рейтинг: +78

      Federalll 4 апреля 2016, 20:16

      Депутат Госдумы просит мэрию Москвы не называть станцию метро в честь ЦСКА и, по возможности, покрасить сам стадион в цвета радуги в честь пахотных земель ямщиков Тверской слободы, ранее располагавшихся здесь )))

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 4 апреля 2016, 18:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ни в коем случае не нада называть станцию в честь уродов.

      -5
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Тяп-Ляп. 4 апреля 2016, 19:27

      Так вроде в честь тебя и не предлагали назвать

      4
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      Рейтинг: +78

      msbleff 4 апреля 2016, 18:20

      ну вообще-то 60% жителей района проголосовали за "ЦСКА". Депутат,не надо пиздить.

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 апреля 2016, 17:54

      Уж лучше в честь спортивного клуба станцию называть, чем в честь трагедии случившейся по вине пирующих во время беды царей

      6
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